Porto-Juve : Pepe retient l'essentiel

Le FC Porto s'est imposé à domicile face à la Juventus (2-1, 8e de finale aller de Ligue des Champions). Pepe (37 ans), capitaine des Dragões, avait le sentiment du devoir accompli au sortir de la rencontre, malgré le but encaissé dans les dernières minutes.

La suite après cette publicité

«C'est compliqué de prendre un but à la maison, mais nous avons fait un très grand match, nous devons être fiers de notre concentration, de notre travail et de notre respect. Tout est ouvert», a-t-il confié avant d'ajouter. «Nous avons bien étudié la Juventus, on a préparé ce match pendant 4 jours et l’équipe a très bien mis en pratique ce que le coach nous avait demandé. C'est un match très important pour nous».