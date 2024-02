AS Roma : la punchline assassine de José Mourinho

Remercié par l’AS Roma le 16 janvier dernier, José Mourinho (61 ans) profite de son temps libre avant de reprendre du service. Depuis un mois, il a été lié au Barça, au Bayern Munich, à Manchester United et à Chelsea. Discret, le Portugais est sorti du silence lors d’un entretien accordé à Pulsesports, dont les meilleures déclarations sont relayées par le Corriere dello Sport. Et le Special One n’y a pas été de main morte quand il a évoqué son départ de la capitale italienne.

«Les compétitions européennes sont sur le point de commencer, notamment la Ligue des Champions , peut-être la compétition la plus importante du calendrier mondial (entretien réalisé lundi, ndlr). Je ne serai pas de ces phases finales, non pas parce que j’ai déjà été éliminé, mais parce que j’ai été "éliminé" par quelqu’un qui connaît peu le football. C’est la vie, plein de hauts et de bas, et je grandis, malgré le licenciement aussi inattendu qu’injuste. Mais je reviendrai, avec encore plus d’enthousiasme et de confiance, pour ces matches de l’UEFA.» Les Friedkin apprécieront…