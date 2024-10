Serie A : le Torino retrouve le succès face à Como

Après un excellent début de saison réalisé jusqu’à la mi-septembre, le Torino n’avait pas réussi à tenir la même dynamique sur le dernier mois. Pire encore, le club turinois avait enchaîné cinq revers consécutifs toutes compétitions confondues (Serie A et Coppa) avant de recevoir, ce vendredi soir pour le compte de la 9e journée de Serie A, le Como 1907, auteur d’une entame d’exercice irrégulier mais intéressant pour un club tout juste promu dans l’élite transalpine. Les hommes de Paolo Vanoli s’en sont bien sortis face à la formation lombarde avec une victoire sur le fil (1-0).Dans le jeu, cette réception des Azzurri n’a clairement pas rassuré les Grenats, qui ont laissé le ballon à la formation dirigée par Cesc Fabregas, avec une possession de balle frôlant les 70%.

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Naples 19 8 10 6 1 1 15 5 2 Inter Milan 17 8 8 5 2 1 17 9 3 Juventus 16 8 10 4 4 0 11 1 4 Udinese 16 9 1 5 1 3 12 11 5 Milan 14 8 7 4 2 2 16 9 6 Torino 14 9 1 4 2 3 15 14 7 Fiorentina 13 8 7 3 4 1 15 8 8 Atalanta 13 8 5 4 1 3 18 13 Voir le classement complet

Niveau spectacle, les tribunes du stade olympique de Turin n’ont pas été gâtées, avant le dernier quart d’heure de jeu. Profitant d’une remise hasardeuse de la tête de l’entrant Matthias Braunoder, le jeune attaquant suédois Alieu Ndjie en a profité pour chiper le ballon face au gardien adverse et pousser le ballon dans le but vide (1-0, 75e). Un seul petit but dans ce match, qui permet au Toro de se rassurer avec une victoire et un clean-sheet - le premier depuis la mi-septembre - pour remonter à la sixième place du classement, à deux points provisoires du podium. Malheureux malgré leur domination, les Lariani restent bloqués provisoirement au 14e rang, avant les autres rencontres de la journée qui pourraient les rapprocher de la zone rouge.