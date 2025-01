Un ancien sélectionneur belge met déjà en garde Rudi Garcia

Rudi Garcia s’apprête à entamer une nouvelle tape de sa carrière. L’ancien coach du Napoli, dont il a été évincé en novembre 2023, a été officiellement nommé vendredi dernier sélectionneur de la Belgique. Un tout nouveau défi pour le technicien de 60 ans, qui n’avait jusqu’ici connu que des clubs. Alors que le Français disputera ses deux premiers matchs à la tête des Diables Rouges en mars prochain face à l’Ukraine à l’occasion des barrages de la Ligue des Nations, il a déjà reçu un premier avertissement.

Marc Wilmots, qui a notamment emmené la Belgique en quarts de finale de l’Euro 2016, était présent sur les ondes de la RTBF. Et s’il ne semble pas douter de la qualité de Rudi Garcia, le Belge a tenu à le mettre en garde : « Il a 60 ans, il a vécu beaucoup de choses. Maintenant, le rôle d’entraîneur et de sélectionneur ce n’est pas du tout la même chose. Ce sera tout nouveau pour lui. Il devra apprendre vite parce qu’on n’a pas le temps. Il communique très bien, j’espère qu’il ne va pas nous enfumer. Attention aux susceptibilités entre la presse flamande, la presse francophone. Si tu ne joues pas le jeu, on t’attaque et on te tue. S’il reste droit, les joueurs vont être derrière lui. Les joueurs demandent de l’honnêteté et de la droiture. Il a le côté formateur des entraîneurs français. C’est un nouveau défi pour lui. En club, il a fait le tour. Maintenant, il est à la tête d’une équipe nationale et pas n’importe laquelle. Il a certainement jugé qu’il y avait de la qualité. Laissons-lui sa chance et espérons qu’on aura des résultats. »