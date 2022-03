Chelsea : un climat délétère à Stamford Bridge

Troisième de Premier League, Chelsea accueille actuellement Newcastle pour le compte de la 29ème journée. Une rencontre marquée par le climat pesant régnant actuellement au sein du club londonien. Et si les hommes de Thomas Tuchel sont, pour l'heure, tenus en échec par les Magpies, les supporters des Blues n'ont quant à eux pas attendu pour exprimer leur inquiétude. De retour à Stamford Bridge pour la première fois depuis les sanctions infligées par le gouvernement britannique, les fans de Chelsea ont ainsi arboré des maillots où le sponsor "Three", qui s'est retiré du club, est soigneusement scotché, mais également des pancartes où on peut lire : «n'utilisez pas Chelsea pour votre politique de merde. Pour toujours Chelsea», ou encore une banderole «The Roman Empire» à destination de Roman Abramovich, qui a quitté le club il y a quelques jours. A noter par ailleurs que les joueurs affichent bien le logo de «Three» malgré la demande du sponsor de le retirer de la tunique des Blues. En face, les fans de Newcastle n'ont, eux, pas oublié de chambrer leurs homologues, en répétant à de nombreuses reprises «pas de bruit des garçons en faillite».

La suite après cette publicité

Une inquiétude également palpable dans le discours de Petr Cech, interrogé par Sky Sports en marge de cette rencontre : «c'est une situation difficile. Nous avons beaucoup de questions mais pas beaucoup de réponses. Nous sommes déterminés à nous concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire travailler avec les gens, se soutenir mutuellement, venir à l'entraînement, se concentrer sur les matchs. Je dois admettre que nous y allons au jour le jour. (...) Nous aimerions également garder l'intégrité de la Premier League. Nous faisons partie de la Premier League, l'une des meilleures compétitions au monde. Pour nous, pouvoir continuer et terminer la saison aiderait tout le monde dans la ligue aussi. C'est quelque chose dans lequel je ne suis pas impliqué (les pourparlers avec le gouvernement, ndlr). Nous avons le conseil d'administration qui parle au gouvernement de la licence, comment nous pouvons opérer et ce que nous pouvons faire, et essayer de terminer la saison. Nous essayons de faire de notre mieux. Nous pouvons avancer au jour le jour, et j'espère que la situation sera bientôt plus claire», a ainsi déclaré le conseiller technique de Chelsea.