Nice-OM : la réaction à chaud de Valentin Rongier

Au micro de France 3 en bord terrain après le revers subi sur la pelouse de l'OGC Nice (4-1), le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Valentin Rongier n'a pas caché les lacunes de son équipes à l'Allianz Riviera : «il nous a tout manqué. Plus d'envie, ils avaient plus envie de nous. Trop d'approximations, ils ont réalise largement un meilleur match que nous et c'est mérité.»

Affligé, l'ancien Nantais a également rappelé que l'OM n'avait plus le choix de jouer le coup à fond en Ligue 1 et en Ligue Europa pour espérer briller cette saison : «de toute manière, on a pas le choix. Il nous reste le championnat et il nous reste aussi la Coupe d'Europe. Je ne sais même quoi vous dire tellement je suis énervé. Il faut qu'on se reconcentre rapidement, parce qu'on a pris une claque ce soir.»