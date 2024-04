Le post énigmatique de Karim Benzema qui parle d’un comeback

Il est au cœur de l’actualité depuis quelques jours en Arabie saoudite. En effet, avec Al-Ittihad, Karim Benzema connaît une période légèrement plus compliquée. Avec un début de saison en demi-teinte avec de bonnes performances mais des relations glaciales avec Nuno Espirito Santo, son ancien coach à Djeddah. Marcelo Gallardo arrivé pour prendre la suite, cela ne s’est pas arrangé et un départ du Français était évoqué l’hiver dernier. Finalement resté, Karim Benzema n’a pas réglé sa situation et les derniers matches ont été compliqués pour lui. Forcément, alors qu’il n’a pas marqué lors des huit derniers matches, soit depuis le 30 novembre, la légende du Real Madrid est pointé du doigt dans le Golfe. Et sa sortie sans équivoque sur ses coéquipiers à l’issue du nul face à Al-Taawoun ne devrait pas arranger les affaires de l’ancien de l’OL.

Ce dernier s’est d’ailleurs fendu d’une publication énigmatique sur ses réseaux sociaux. En effet, avec un sac sur le dos, on voit Benzema en train de regarder au loin avec le visage déterminé. Tout cela avec la légende «N’oublie pas qu’il y a toujours un come back…» Un message que l’on pourrait comprendre de différentes manières. En effet, alors qu’il est actuellement dans un temps dur, cela signifierait sûrement qu’il est confiant quant à un retour au premier plan. Pour autant, on peut prendre ce message au pied de la lettre en y comprenant cela comme un retour dans l’un de ses anciens clubs. Alors que la porte Real Madrid semble fermée, un retour à Lyon serait à l’étude dans la tête du Ballon d’Or 2022. Ou alors un retour en équipe de France alors que Benzema s’est porté candidat auprès de Thierry Henry pour participer aux Jeux Olympiques de Paris.