Villarreal - Manchester United : les notes du match

Ce mercredi soir se déroulait au Stadion Miejski de Gdansk la finale de la Ligue Europa entre Villarreal et Manchester United. Deux équipes qui pouvaient offrir un tout autre visage à leur saison en remportant une compétition européenne. Pour y parvenir, Unai Emery le spécialiste de la Ligue Europa, alignait un 4-3-3 avec le trio Pino, Moreno, Bacca en attaque. Ole Gunnar Solskjaer optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Cavani en pointe. Deux français démarraient la rencontre avec Etienne Capoue côté Villarreal et Paul Pogba à MU.

Les Red Devils mettaient la pression en début de match mais la frappe de McTominay ne trouvait pas le cadre (7e). Il fallait attendre la 23ème pour entrevoir la première frappe cadrée du match. Marcus Rashford tentait sa chance de loin mais sa tentative était bien captée part Rulli. Contre toute attente, le Sous-Marin Jaune prenait l'avantage juste avant la demi-heure de jeu. Sur un coup-franc bien frappé par Parejo, Moreno parvenait à se défaire du marquage de Lindelöf pour ajuster de près De Gea (0-1, 29e).

Au retour des vestiaires, Manchester United recollait au score. Suite à un corner mal renvoyé par la défense espagnole, Rashford voyait sa volée contrée revenir dans les pieds de Cavani qui trompait Rulli (1-1, 55e). Revigorés par leur égalisation, les hommes de Solskjaer poussaient pour prendre les devants. Sur la gauche, Shaw manquait son centre qui arrivait sur la tête de Cavani contrée par Pau Torres (72e).

Mais les deux équipes devaient se résoudre à passer par les prolongations. Celles-ci ne donnaient rien et cette finale allait se jouer aux tirs au but. Alors qu'aucun tireur ne flanchait, De Gea manquait son penalty et Villarreal remportait la première Ligue Europa de son histoire, avec ce succès 11 à 10 lors de la longue séance de tirs au but.

L'homme du match, McTominay (6,5) : aux côtés de Pogba, le milieu de terrain écossais a également eu du mal défensivement en première période avant de se reprendre et d'être décisif comme ce retour dans la surface en prolongation (112e). Aux avant-postes, lors des offensives mancuniennes, le numéro 39 a montré plus de choses que le Français, avec quelques incursions dans la surface et une frappe à côté en début de rencontre (7e). C'est même lui qui est crédité d'une passe décisive pour Cavani en déviant le cuir (55e). Un match globalement satisfaisant. Remplacé par Alex Telles (120e+3).

Rulli (6): le gardien argentin n’aura pas été vraiment inquiété dans cette rencontre. Il a su rester toujours vigilant sur sa ligne lorsqu’il le fallait ce qui a permis de rassurer sa défense (41e, 45e, 79e, 106e, 109e). Il ne pouvait absolument rien faire sur le but d’Edinson Cavani. Match plutôt sérieux de sa part avec en prime un tirs au but transformé.

Pedraza (5) : sur son couloir gauche, le latéral espagnol a été très actif, enchaînant les courses offensives et défensives. Il n’a pas été ultra décisif, mais il a fait le travail toujours en s’appliquant et étant propre sur l’homme et c’est très certainement ce que lui a demandé Unai Emery. Il a bien contenu Wan Bissaka. Remplacé par Moreno à la 88e. Il a été assez actif sur son coté.

Pau Torres (5) : impressionnant cette saison, le jeune défenseur de 24 ans n’a pas été aussi performant qu’à son habitude. S’il a plutôt bien défendu sur l’homme et a plus d’une fois coupé les lignes de passes et les centres des Red Devils, il a parfois manqué de vigilance sur son placement laissant Cavani libre de tout marquage. Mais il s’est bien rattrapé avec des interventions très impressionnantes devant l'Uruguayen (54e, 70e) et ça vaut bien un but.

Albiol (5): l’expérimenté défenseur de 35 ans a impressionné par sa solidité et son sérieux dans les duels. Lorsque Manchester United a essayé d’enchaîner les centres, Raul Albiol s’est régalé, dominant absolument tous ses adversaires. C’est aussi dans son leadership que l’ancien défenseur du Real Madrid a été utile. On l’a vu plusieurs fois replacer ses coéquipiers pour former un bloc toujours solide.

Foyth (5): le défenseur argentin a connu un début de match très mouvementé voir sanglant. Après être intervenu sur Rashford, il venait ensuite glisser sur le ballon et s'empaler sur Pogba. Il sortait pendant de longues minutes après d’intenses saignements. Il revenait sur la pelouse avec des gros bandages. Et si l’on pensait qu’il allait être diminué, il a plutôt bien tenu la baraque en éteignant totalement Marcus Rashford. Remplacé par Mario Gaspar à la 88e. L'Espagnol a tenu son couloir.

Capoue (4,5) : l’ancien Toulousain a répondu présent dans l’impact physique et dans les duels aériens. C’était là où son équipe l’attendait et il le fallait pour réussir à cadenasser Paul Pogba ou Bruno Fernandes. Il a eu un peu de mal quelques fois à ressortir proprement le ballon, mais dans l’ensemble, c'est plutôt une bonne copie qu’a livré Etienne Capoue même s'il a baissé d'intensité au fil du match. Remplacé par Raba à la 104e.

Parejo (4,5): l’ancien milieu de Valence a fait parler toute sa technique et sa qualité de passe quand Villarreal avait le ballon. Dans ce registre, difficile de lui prendre le ballon ou le voir faire des mauvais choix. Sur un coup franc excentré, il déposait un caviar sur Moreno pour l’ouverture du score (29e). Mais dans l’impact physique, il a beaucoup souffert et McTominay en a souvent profité.

Trigueros (4,5): un travail de projection utile pour lui, car il a plusieurs fois accompagné les offensives espagnoles. Il a été le joueur le plus en vue dans l’entrejeu. Très disponible, il a souvent essayé d’apporter le danger pour faire reculer Pogba ou Fernandes. Il s’est éteint physiquement en seconde période. Remplacé par Moi Gomez à la 77e (note : 4). Le milieu espagnol ne s’est pas trop illustré dans cette finale. Il a touché très peu de ballon.

Pino (5) : l’ailier gauche espagnol a connu deux périodes dans cette rencontre. En début de match, il a été très actif sur son couloir et a causé quelques soucis à Lindelöf et consorts. Puis petit à petit, il a baissé en intensité un peu à l’image de son équipe. Il a touché très peu de ballons dans le second acte. Il laissait logiquement sa place à Paco Alcacer à la 76e (note : 4). L’ancien attaquant du Borussia Dortmund ne s’est pas vraiment illustré. Il est rentré au moment où son équipe a plus subi qu’autre chose. C’était donc compliqué d’avoir des bons ballons à exploiter.

Moreno (6): sur la ligne d’attaque de Villarreal, l’attaquant espagnol de 29 ans était assurément l’homme à surveiller. Devenu un véritable buteur cette saison, Gerard Moreno a une nouvelle fois récidivé lors de cette finale. Après avoir réglé la mire d’une frappe lointaine (25e), il ouvrait le score à la demi-heure de jeu en reprenant parfaitement un coup-franc de Parejo (30e). Très actif entre les lignes, il a souvent mis en difficulté la défense mancunienne. Sa deuxième période a été plus compliquée mais sa justesse technique est un régal pour ses coéquipiers.