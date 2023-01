Le clan Dani Alves sort du silence et crie au scandale !

La suite après cette publicité

Dani Alves est dans de sales draps. Vendredi, le Brésilien a été arrêté et placé en garde à vue au commissariat des Mossos d’Esquadra des Corts puisqu’il est soupçonné d’agression sexuelle présumée sur une jeune femme de 23 ans. Dans la foulée, il a été présenté au tribunal de Barcelone qui devait trancher afin de savoir si le latéral droit devait être encadré par certaines règles en attendant la suite de l’enquête ou s’il devait être libéré sans mesures conservatoires. Finalement, il a été envoyé en prison sans possibilité d’avoir une caution. Il a donc passé ses premiers jours en prison.

Des premières heures racontées par le média catalan Sport, qui a indiqué que le footballeur était sous le choc et qu’il a partagé son dortoir avec d’autres détenus afin de ne pas être seul. Puis il a eu rendez-vous avec des médecins et psychologues avant d’avoir des visites de ses proches. Il a aussi été soutenu par son épouse Joana Sanz sur les réseaux sociaux qui a publié le message «Ensemble» avec une photo de sa main et celle de son partenaire. Un soutien de taille d’autant que les affaires du joueur ne s’arrangent pas.

Trois versions différentes données par Dani Alves

En effet, plusieurs médias ibériques expliquent que le Brésilien, dont le contrat a été résilié par les Pumas, a donné trois versions différentes depuis qu’il a été entendu par les enquêteurs. Il a tout d’abord soutenu qu’il était en boîte de nuit ce 30 décembre mais pour une très courte durée avant de nier l’agression sexuelle dont la victime l’accuse. Il a assuré qu’il ne la connaissait pas. Par la suite, Dani Alves aurait indiqué qu’il l’avait vue mais que rien ne s’était passé. Enfin, il a expliqué que c’était elle qui s’était jetée sur lui. Une version qui n’est pas du tout celle de la jeune femme.

Habituée des lieux, elle a expliqué dans un média ibérique s’être retrouvée dans ces toilettes sans s’en rendre réellement compte. «Je ne savais pas ce qu’il y avait derrière cette porte, je pensais qu’il y aurait un autre espace VIP. J’ai résisté mais il était beaucoup plus fort que moi», a-t-elle confié, elle qui a été violée selon ses dires. Alves l’aurait empêché de sortir et l’aurait entraîné dans une petite salle de bain dans les toilettes.

Là, l’aurait forcée à dire qu’elle était "sa petit p…" avant de vouloir la soumettre à un acte sexuel. Ce qu’elle a refusé de faire. Il l’aurait donc frappé puis violé par la suite. Des déclarations qui vont dans le sens des éléments recueillis par les Mossos puisque les caméras montrent clairement que le joueur et la jeune femme de 23 ans ont passé 15 minutes ensemble dans les toilettes. Elle serait sortie après le joueur en étant assez désorientée et aurait prévenu l’un des vigiles.

Les proches du joueur montent au créneau

Selon El Periódico, «les enregistrements et les témoins recueillis ne correspondent à aucune des versions données par le footballeur brésilien de 39 ans.» Mais la Cadena SER explique que le joueur a demandé à faire un nouveau témoignage devant le juge. En attendant d’être entendu par la justice à nouveau, ses proches ont décidé de sortir du silence. Son frère, Ney Alves, a confié à Telecinco. Ses propos sont relayés par Marca. « Nous sommes impuissants face à cette situation. Je pense que l’avocate (Miraida Puente Wislon) ne fait pas bien son travail.» Le joueur voudrait donc changer d’avocat, estimant qu’il n’est pas assez bien défendu.

Maître Andrés Marhuenda Martínez pourrait être nommé selon Telecinco. Un autre frère du latéral droit, Junior Alves, a aussi pris la parole par la suite. «Je n’en peux plus. Les limites sont franchies. Il est interdit de lui rendre visite. Je ne sais pas quoi faire d’autre. Sortez-le de cet enfer.» Enfin, son ex-femme et agent, Dinora Santana est aussi monté au créneau : «Dani ne ferait jamais, jamais, jamais ça. Jamais. Je vous dis que je le connais depuis 22 ans, et j’ai été marié avec lui 10 ans. Dans la famille, ils sont nerveux et dépassés parce qu’ils veulent le voir, mais personne ne peut accéder à lui jusqu’à présent. Je sais qu’il est triste, mais il va bien.» Dani Alves n’a pas perdu le soutien de ses proches, lui qui est embarqué dans une sombre affaire.