Ligue des Champions : Aleksander Ceferin met un énorme coup de pression à la Ligue 1, au PSG et à l'OM

La saison de football est terminée en France. Mais en Allemagne, le championnat va reprendre dès aujourd'hui, alors que la Liga, la Serie A et la Premier League ont beaucoup de chances de signer leur retour pendant le mois de juin. Une drôle de situation pour les clubs français, notamment pour ceux qui sont encore en course en Ligue des Champions, à savoir le Paris Saint-Germain, qualifié pour les quarts, et l'Olympique Lyonnais, qui doit disputer son match retour en huitième de finale face à la Juventus, après l'avoir emporté 1-0 à l'aller.

Sur le plan financier, les clubs français vont aussi prendre du retard, puisque les formations des pays en question vont pouvoir limiter la casse et par exemple toucher l'intégralité des droits TV promis. Et la dernière annonce d'Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, risque de faire beaucoup parler. « Je pense que la plupart des ligues pourront terminer le championnat. Ceux qui ne choisissent pas de le faire devront affronter les tours préliminaires s'ils veulent participer aux prochaines compétitions de l'UEFA », a-t-il ainsi déclaré au Corriere dello Sport.

Le PSG en barrages de Ligue des Champions ?

« Les compétitions nationales et européennes sont physiologiquement liées. Nous voulons en Europe des clubs qui ont gagné les Championnats et les Coupes nationales, se qualifiant sur la base des résultats. C’est l’essence du sport, pas seulement du foot », a ajouté le Russe. C'est clair : les équipes des championnats qui n'iront pas au bout devront passer par des tours de qualification, et ce même si elles se sont qualifiées directement en tant que champion dans le cas du PSG ou deuxième dans le cas de l'OM.

Si on se fie au boss de l'UEFA, Parisiens et Marseillais devront donc disputer une ou plusieurs phases éliminatoires estivales pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, tout comme le Stade Rennais, ce qui était déjà prévu. Un coup dur si cela venait à se confirmer, notamment pour les Phocéens qui s'apprêtent déjà à vivre un été compliqué. De même pour les équipes qualifiées pour l'Europa League, comme le LOSC. Nul doute qu'on aura plus de précisions dans les prochains jours...