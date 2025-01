Real Madrid : Carlo Ancelotti lâche ses vérités sur son avenir

Hier, Onda Cero a révélé que Carlo Ancelotti (65 ans) souhaite faire ses adieux au Real Madrid l’été prochain. Une information démentie hier en Italie par la Gazzetta dello Sport et ce mardi par Carlo Ancelotti en personne.

De passage en conférence de presse, le Mister a confié : «non… non… ( rires ). Je veux être très clair : je ne déciderai jamais de ma vie de la date de départ de ce club. Ce moment viendra un jour, mais je ne sais pas quand ce sera le cas. Je ne décide pas. Cela pourrait être demain ( rires ), dans quelques matches, un an, cinq ans… Florentino (Pérez) va continuer ici encore quatre ans et mon objectif est d’atteindre les quatre ans de Florentino (rires ). Et donc nous pourrons dire au revoir ensemble (rires ).» La rumeur de son départ est donc tuée dans l’oeuf.