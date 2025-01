Real Madrid : Carlo Ancelotti veut quitter le club à la fin de la saison !

2025 commence d’une drôle de façon pour le Real Madrid. Bien qu’humilié 5-2 en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone, le club madrilène est devenu hier leader de la Liga après une victoire 4-1 contre Las Palmas. Reléguant ainsi l’Atlético de Madrid à deux unités ainsi que le FC Barcelone et Bilbao à sept points, la Casa Blanca a pris les commandes du championnat avec la manière et peut espérer conserver son titre acquis la saison dernière. Une bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti et ses hommes qui ont pourtant connu un début de saison compliqué.

Alors qu’ils sont également engagés en Copa del Rey et en Ligue des Champions, les Madrilènes restent en course pour de nombreux objectifs et Carlo Ancelotti semble avoir trouvé une formule intéressante avec notamment la montée en puissance de Kylian Mbappé. Pour autant, s’il souhaite atteindre ce qu’il s’était fixé et ainsi ramener de nouveaux trophées dans son armoire et celle du Real Madrid, Carlo Ancelotti arrive doucement sur la fin de son deuxième passage madrilène.

Xabi Alonso dans le viseur

En effet, celui qui a coaché la Casa Blanca entre 2013 et 2015 et depuis l’été 2022 arrive en fin de contrat d’ici juin 2026. Cependant, le coach italien de 65 ans ne devrait pas continuer une année supplémentaire dans la capitale espagnole. Selon les informations d’Onda Cero, Carlo Ancelotti a décidé de quitter le Real Madrid à l’issue de la saison, peu importe quels seront les résultats du club merengue.

S’il est conscient que sa continuité la saison prochaine n’est pas assurée, Carlo Ancelotti aimerait, quoi qu’il advienne, s’arrêter cet été. S’il ne pense pas encore à la retraite, l’ancien de l’AC Milan ne se voit pas continuer une année supplémentaire avec les Merengues. Dès lors, le favori pour le remplacer sur le banc du Real Madrid est logiquement Xabi Alonso qui est l’actuel entraîneur du Bayer Leverkusen. Même si l’arrivée du Basque ne sera pas facile, il sera le nom numéro 1 du Real Madrid pour remplacer Don Carlo.