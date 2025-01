Real Madrid : Kylian Mbappé savoure son retour au sommet

Robert Lewandowski va commencer à le voir dans son rétroviseur. Meilleur buteur de Liga avec 16 pions, l’attaquant polonais compte désormais quatre buts d’avance sur le Français. Une avance encore importante, mais qui est en train de fondre comme neige au soleil vu la forme éclatante de Kylian Mbappé. En difficulté sur le début de son aventure madrilène, l’ancien Parisien monte en puissance depuis le mois de décembre et a débuté 2025 de fort belle manière. Ce dimanche après-midi face à Las Palmas, il l’a encore démontré. Malgré l’ouverture du score de Fàbio Silva, Kylian Mbappé a su répondre de la meilleure des manières.

La suite après cette publicité

Tout d’abord sur penalty où le Français s’est joué de Jasper Cillessen en croisant sur la droite (18e). Puis avec une lourde frappe repoussée par le gardien néerlandais où Lucas Vazquez et Brahim Diaz vont suivre pour doubler la mise (33e). Enfin d’un magnifique plat du pied sous la barre transversale pour enfoncer le clou (36e). Il aurait même pu voir triple, mais il était signalé hors-jeu sur son troisième but avant la pause (43e). Une première période de qualité dans un match facilement remporté 4-1 qui va faire du bien à Kylian Mbappé. Également impliqué sur la passe pour Fran Garcia qui a servi sur un plateau Rodrygo Goes sur le quatrième but des Merengues, le Français était aussi à l’origine d’un but refusé à Federico Valverde en fin de match.

Kylian Mbappé savoure

Avec cette prestation accomplie, le Français enchaîne un troisième match de rang avec au moins un but et s’affirme comme un prétendant sérieux au titre de Pichichi qui récompense le meilleur buteur de Liga. De bon augure également avant la Ligue des Champions qui reprendra ce mercredi face à Salzbourg pour les Merengues. Au-delà de son côté buteur, Kylian Mbappé retrouve aussi une influence dans le jeu bien plus importante. Satisfait après cette prestation solide, le principal intéressé a notamment entendu son nom être scandé par l’Estadio Santiago Bernabeu et cela l’a touché comme il l’a confié à Real Madrid TV : «c’est un rêve, je suis très heureux parce que je me suis adapté à l’équipe, je joue comme je veux jouer, avec personnalité.»

La suite après cette publicité

Ce succès permet au Real Madrid de prendre la tête de la Liga avec deux points d’avance sur l’Atlético de Madrid et sept unités de plus que le FC Barcelone. Un résultat très important que Kylian Mbappé a tenu à valoriser : «c’était un match important pour nous, nous savons ce qui s’est passé hier avec l’Atlético et Barcelone, nous voulions gagner et nous avons gagné. Nous voulions gagner et nous l’avons fait. C’est difficile d’encaisser un premier but, mais l’équipe a bien réagi. Nous avons joué vers l’avant, nous avons cherché des espaces, nous avons marqué beaucoup de buts, je pense que tous les supporters madrilènes ont apprécié le match parce que nous sommes leaders.» Une semaine après sa défaite 5-2 en finale de Supercoupe d’Espagne, le Real Madrid retrouve le sourire et il le doit à Kylian Mbappé.