André Ayew raconte les tristes coulisses de son départ de l’OM

De retour sur les pelouses de Ligue 1, André Ayew (34 ans) a rejoint le HAC, neuf ans après avoir quitté la France et l’Olympique de Marseille. L’attaquant est d’ailleurs revenu au cours d’un entretien accordé à L’Équipe, sur son départ «difficile à avaler» de son club de coeur, l’OM.

«Mon départ de Marseille a été très difficile à avaler. Ce n’était pas une période où je pensais quitter le club, mais il avait des soucis financiers et la majorité des joueurs clés ont dû partir. Au début, dans ma tête, si je revenais en France, c’était à l’OM. Mais l’OM ne m’a jamais recontacté», a confié l’international ghanéen (114 sélections), resté six ans chez les Phocéens (dont un an en prêt).