Rony Lopes débarque à l'ESTAC

En pleine crise sportive avec un coach proche de la sortie, l'ESTAC n'a pas vraiment bien entamé sa saison de Ligue 1. Mais le club appartenant à City Group vient de réaliser un joli coup sur le marché des transferts.

Comme nous vous l'annoncions en exclusivité lundi soir, le club aubois récupère pour une saison en prêt sans option d'achat le milieu offensif international portugais de Séville Rony Lopes (26 ans). Une vieille connaissance de la Ligue 1 qui a disputé plus de 150 matchs, marqué 29 buts et délivré 19 passes décisives en L1 sous les couleurs du LOSC, de Monaco et de Nice.