FC Nantes - Lille : les compositions officielles

Qui dit fin de semaine et début du week-end, dit forcément le retour de notre cher et tendre Ligue 1. Ce vendredi soir est marqué par le coup d'envoi de la deuxième journée de championnat 2022-2023. Au programme, une rencontre alléchante entre le FC Nantes, vainqueur de la dernière édition de la Coupe de France, et le LOSC, champion de Ligue 1 2020-2021, au stade de la Beaujoire. Si les joueurs de Paulo Fonseca, en pleine confiance après leur succès très convainquant face a Auxerre la semaine dernière (4-1), essaieront de surfer sur leur excellente dynamique, les hommes d'Antoine Kombouaré tenteront de lancer enfin leur saison après une défaite en finale du Trophée des Champions face au PSG (4-0) et un match d'ouverture terne contre Angers lors de la première journée de Ligue 1 (0-0). Une rencontre qui sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h.

La suite après cette publicité

Pour cette deuxième sortie de la saison, place à la continuité pour Lille. Paulo Fonseca a en effet décidé de s'appuyer sur la même équipe alignée face à l'AJA dimanche dernier. Toujours articulée autour d’un 4-2-3-1, la formation nordiste sera emmenée par Mohamed Bayo, titulaire à la pointe de l’attaque. Ce dernier est accompagné de Jonathan David, aligné sur l'aile droite et Rémi Cabella, placé en numéro dix. Enfin, du côté du FC Nantes, Antoine Kombouaré doit se passer des services de sa recrue star Moussa Cissoko, touché physiquement jeudi soir à l'entraînement. L'international français est remplacé par Moutoussamy dans le 3-4-1-2 du coach kanak. Autre changement notable effectué depuis la première sortie des Canaris, la première titularisation de Mohamed en attaque, transféré cet été, en lieu et place de Guessand. Enfin, annoncé sur le départ et proche du LOSC, Ludovic Blas est bel et bien présent pour animer le secteur offensif des Nantais.

Compositions des équipes :

Lille : Jardim - Zedadka, Fonte, Alexsandro, Djalo- Andre, Gomes- David, Cabella, Bamba - Bayo

Nantes : Lafont - Castelletto, Girotto, Pallois - Coco, Moutoussamy, Chirivella, Merlin - Blas - Mohamed, Simon

Pour ce week end de Ligue 1, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offerts et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.