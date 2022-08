Chelsea : l'étrange excuse de Thomas Tuchel après la défaite face à Leeds

Chelsea a été salement corrigé, dimanche, sur la pelouse de Leeds (3-0). Et l'entraîneur des Blues a tenté de trouver une excuse en conférence de presse d'après-match suite à cette débâcle : « tout ce qui peut mal tourner a mal tourné. Ça a commencé hier. Nous n'avions pas d'avion alors nous sommes venus en bus. Les joueurs pouvaient voler, mais pour le personnel d'entraîneurs, c'était un long trajet en bus. Ça a continué aujourd'hui. Nous avons perdu le match dans les 20 premières minutes, où nous étions clairement meilleurs et avons eu d'énormes occasions. Nous avons manqué la cible et n'avons pas pris ce que nous méritions. On s'est créé suffisamment d'occasions pour mener 2-0. » Avant d'encaisser le premier but, Mason Mount avait l'occasion d'ouvrir le score. Mais il a buté sur le portier français Illan Meslier (22e).

Sans vouloir encenser les Peacocks, le technicien allemand a préféré remettre la faute sur son équipe : « nous étions clairement la meilleure équipe et nous avons ensuite offert deux cadeaux. Nous avons perdu notre discipline. Nous avons marqué un but contre notre camp (l'erreur de Mendy) et avons donné un coup franc bon marché et encaissé sur un coup franc. Ce sont des erreurs. (…) Cela n'a rien à voir avec le pressing, rien à voir avec le fait de courir moins de kilomètres et rien à voir avec le style de Leeds. Je ne vois pas le lien avec le fait que nous avons perdu avec le style de Leeds. Pour vous, c'est l'histoire, pour moi ce n'est pas le cas. C'est plus notre faute que le crédit de quiconque. » En attendant, l'équipe de Jesse Marsch a su déjouer les plans de l'ancien coach du PSG.