PSG : Marco Verratti se lance un défi face au but

Toujours aussi précieux dans l'entrejeu du Paris Saint-Germain (quand il n'est pas blessé ou suspendu), Marco Verratti conserve en revanche un immense défaut dans ce football moderne. Ce n'est pas un joueur à statistiques. Depuis son arrivée en France en 2012 en provenance de Pescara, le petit milieu de terrain ne cumule que 9 buts en 358 apparitions avec le club de la capitale. Avec le temps, c'est davantage devenu un sujet de moquerie qu'un réel problème, surtout quand on a de telles stars offensives dans l'équipe. À 29 ans et pour sa 10e saison, l'Italien ne compte pas forcément changer les choses, lui dont le dernier but avec le PSG remonte à une confrontation contre le FC Nantes en Coupe de France en avril 2019.

« On dit de moi que je ne me focalise pas sur les stats et que je ne rentre pas sur le terrain avec l’idée de mettre des buts, décrypte Verratti dans un entretien accordé au média de son club. Mais c'est normal, parce que je cherche d'abord à ce que l'équipe joue bien, et mettre les attaquants dans les meilleures conditions possibles. C'est ça mon premier rôle. Après, bien sûr que les buts, c'est important. C'est pour ça que je pense que je dois m’améliorer sur ça. Si j’arrive à mettre 4 ou 5 buts par saison, ce sera déjà une amélioration. Je dois faire mieux et peut-être y penser un peu plus. Mais je suis content. Et j'espère que Gana (Gueye) et Ander (Herrera) vont aussi continuer à marquer comme ça parce que c'est important de voir les défenseurs et les milieux mettre des buts. » Le défi est lancé.