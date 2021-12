PSG : Kylian Mbappé et ses nouveaux talents de passeur décisif

Avec déjà 12 passes décisives distribuées cette saison entre la Ligue 1 (8, meilleur passeur) et la Ligue des Champions (4, 2e meilleur passeur derrière Bruno Fernandes), Kylian Mbappé démontre de nouveaux talents. Auparavant obsédé par le but, l'attaquant commence à développer de nouvelles armes dans une équipe qui ne manque pas de talents offensifs entre les arrivées de Messi ou encore d'Hakimi cet été. Dans un long entretien accordé à la chaîne du PSG, le joueur de 22 ans estime qu'il est toujours en développement, notamment grâce à l'expérience de grands joueurs qu'il voit évoluer avec lui au quotidien. Il indique également que cette nouvelle facette de son jeu permet d'ajouter de la confusion pour ses adversaires. Ces derniers doivent défendre d'une autre manière sur le champion du monde.

«Les grands joueurs autour de toi, tu en bénéficies, même si tu ne marques pas. Tu vas prendre du plaisir et tu vas réussir à gagner les titres. C’est pour ça qu’on est là. Aujourd'hui dans mon équipe, les joueurs qui me servent, c’est Messi, Neymar, Di Maria… C’est plus facile aussi. Il y a cet instinct de l’attaquant de vouloir tirer et marquer. Mais, parfois, comme j’ai dit, quand tu veux être un joueur spécial, il ne faut pas se priver à faire les deux (marquer et passer). Tu fais plaisir à un copain mais tu es aussi imprévisible. Aujourd'hui, avec le nombre de passes que j’ai faites, on ne sait pas si je vais tirer ou passer alors qu’avant, bien sûr j’ai mis pas mal de buts, parfois forcés que j’ai marqués avec le talent, mais les gens s’attendaient à ce que je tire. "Kylian, c’est le buteur de l’équipe, il va tirer". Alors que maintenant c’est beaucoup plus imprévisible. C’est aussi ça la maturité. Marquer des buts ne m’empêche pas de faire des passes.»