PSG : comment Leonardo s'est débarrassé de Thomas Tuchel

Pour le moment, le Paris Saint-Germain n'a toujours pas officialisé le départ de Thomas Tuchel. Pourtant, l'entraîneur allemand a été démis de ses fonctions le 24 décembre, au lendemain d'une victoire quatre buts à zéro contre Strasbourg. En ce moment, les avocats des deux parties négocient une rupture de contrat qui devrait rapporter près de 7,5 M€ à TT et à son staff.

Ce dimanche, Bild explique comment on en est arrivé là. Depuis le retour de Leonardo, l'Allemand se sait sur un siège éjectable. Le média explique que le directeur sportif parisien s'est souvent ingéré dans les affaires du coach, critiquant ses formations de départ. En outre, les deux hommes ne s'entendaient pas du tout sur les transferts.

Tuchel vers l'Angleterre ?

Après la victoire contre Strasbourg, le ton est monté entre les deux hommes quand le Brésilien a dit à l'Allemand qu'il était limogé. En effet, l'ex-coach de Dortmund et de Mayence voulait, lui, terminer la saison. Les Parisiens espèrent régler le problème avant le 6 janvier, date du prochain match contre l'ASSE et ainsi pouvoir introniser Mauricio Pochettino.

L'Allemand, de son côté, est de retour en Allemagne, à Munich où il possède un appartement. Mais quel avenir pour lui ? Il devrait se situer en Angleterre où TT lorgne trois formations. Les deux premières sont à Londres, il s'agit d'Arsenal et de Chelsea où Arteta et Lampard sont encore en poste. La troisième option est de longue date et mène à Manchester United où Ole Gunnar Solskjaer est en difficulté tous les quatre matins...