Leonardo annonce de grands changements à venir au PSG

La suite après cette publicité

Le PSG est de nouveau champion de France. Après avoir remporté le titre il y a deux ans en plein covid puis voir le LOSC le battre l'an passé, le club de la capitale a pu fêter cette nouvelle Ligue 1 au Parc des Princes. Enfin, l'ambiance n'était pas celle des soirs de victoire puisqu’une partie du public boudait, encore déçue par l'élimination en Ligue des Champions.

Qu'il semble loin le temps où les supporters se réunissaient aux Champs-Élysées pour hurler leur joie. Après le nul contre Lens (1-1), il n'y a pas eu de célébration. À peine le public a chantonné la victoire. Lassé des déceptions en C1, le public n'a pas vraiment répondu présent mais le club non plus. Il devrait même y avoir de nombreux changements cet été à en croire Leonardo.

Des chantiers dans tous les sens

«On a commis des erreurs, ça c'est sur, admet le directeur sportif. Je pense que c'est un moment pour réfléchir. Et c'est normal de réfléchir maintenant. On était un peu en silence ces derniers temps mais on se donne le temps de réfléchir. C'est le moment de prendre des décisions, de chercher, d'organiser, de faire des choix, pas forcément des joueurs mais aussi une vision par rapport au club.»

Lui-même se sait menacé, même s'il clame son envie de rester au PSG, mais de profonds changements sont à prévoir cet été. Que ce soit pour le mercato (la prolongation de Mbappé est toujours en chantier) et la conception de l'effectif mais également dans les têtes pensantes du club, il risque d'y avoir quelques bouleversements. Attention les secousses, la zone de turbulences est loin d'être terminée.