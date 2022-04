PSG - Lens : les notes du match

La suite après cette publicité

Au Parc des Princes ce dimanche, dans une ambiance assez étrange, le PSG recevait Lens avec la possibilité de remporter le dixième titre de Champion de France de son histoire en cas de match nul ou victoire. Pour cette 34eme journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino décidait enfin à mettre une équipe que beaucoup de supporters espéraient en début de saison. Une défense à trois Ramos-Marquinhos-Kimpembe et les pistons Hakimi et Mendes sur les côtés. Avec évidemment le trio Mbappé, Messi et Neymar sur le front de l'attaque. Les Lensois, eux, misaient sur Seko Fofana et le titi parisien Kalimuendo en attaque. Le milieu ivoirien allumait d'ailleurs la première mèche d'une frappe sèche à l'entrée de la surface (9e). Les Parisiens ne tardaient pas à répondre par l'intermédiaire de Hakimi. Le Marocain, beaucoup plus libre sur le couloir droit, butait sur Jean-Louis Leca (25e) après une contre-attaque fulgurante. Et si le score ne bougeait pas en première période, c'est aussi dû à la maladresse d'un Kylian Mbappé qui ratait deux fois le cadre (23e, 31e) ou à la parade décisive de Navas devant Clauss (41e).

Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Neymar prenaient le contrôle et essayaient de perturber une défense lensoise disciplinée. Face à des Lensois bien en place, les Parisiens tentaient même de changer rapidement de rythme pour surprendre. Et cette stratégie aurait pu payer sans un sauvetage miraculeux de Wooh (53e). Sur un coup franc rapidement joué par Verratti, Mbappé se présentait face à Leca et voyait sa frappe être repoussée sur sa ligne par le défenseur adverse. Mais à force de dominer, le PSG, qui était en supériorité numérique après l'exclusion de Danso (57e), finissait logiquement par marquer grâce à une merveille de but de Messi. La Pulga décochait une frappe monumentale pour ouvrir le score (70e) et permettre à son équipe d'enfin prendre l'avantage. Les nombreuses maladresses des attaquants parisiens permettaient à Lens d'y croire jusqu'au bout. Et comme un symbole, en supériorité numérique le PSG se faisait reprendre. En fin de rencontre, Corentin Jean arrachait l'égalisation (89e). Le PSG est tenu en échec par Lens (1-1) mais célèbre quand même le 10eme titre de Ligue 1 de son histoire.

L'homme du match : Fofana (7,5) : le capitaine du RC Lens, déjà auteur de 7 buts en championnat, a beaucoup tenté pour en ajouter à autre son compteur, mais il a manqué d'un peu de réussite, comme avec ses frappes de loin, d'abord puissante (7e), puis enroulée (41e) qui passaient juste au-dessus de la cage de Navas ou lorsque Kimpembe contrait sa tentative à l'entrée de la surface (20e). Perdant très peu de ballons, il était très important dans l'entre-jeu et dans la ressortie de balle. Auteur d'une prestation aboutie jusqu'au bout, qui a permis à Lens d'arracher le nul.

Navas (5) : malgré la bonne entame de match des Artésiens, Navas a disputé une partie plutôt sereine, où il a su se montrer vigilant sur les deux frappes dangereuses adverses (32e, 38e). Le reste du match, le Costaricien a effectué très peu d'arrêts dangereux et a souvent relancé court, vers Ramos et Marquinhos. Sur le but de Jean à bout portant, il ne peut rien.

Nuno Mendes (4) : le 3-5-2 du RC Lens n'a pas empêché le Portugais de monter et de jouer quasiment en tant que soutien de Messi, Neymar et Mbappé. En revanche, il n'a pas énormément été servi et n'a touché que 45 ballons, sans pouvoir proposer le moindre centre, malgré quelques percées sur son couloir. Défensivement, il a récupéré deux ballons, mais est complétement à la ramasse sur le but de Jean, alors qu'il était présent dans la surface, mais a fait preuve d'une grande passivité...

Kimpembe (6) : un début de match compliqué où le RC Lens a su saisir ses opportunités, à l'instar d'un Seko Fofana remuant. Mais l'international français a fait preuve d'une forte solidité et a été précieux avec neuf ballons récupérés et deux tirs bloqués, devant Fofana (42e), puis Frankowski (63e), dans sa propre surface.

Ramos (4,5) : positionné dans l'axe de la défense à trois parisienne, l'ex-capitaine du Real Madrid s'est montré bien moins en jambes que ses deux camarades. Il a fait preuve de quelques approximations dans le placement, six ballons perdus et a été averti pour un mauvais geste (54e). Sur le plan offensif, il est le défenseur à s'être le plus montré et aurait même pu ouvrir le score après avoir été servi en retrait (66e).

Marquinhos (5) : le capitaine du PSG a livré un match sobre, sans commettre d'erreur et sans trop en faire. Aligné sur la droite de Ramos, le Brésilien n'a pas hésité à monter un peu plus haut que d'habitude et combiner avec Hakimi. Il a même tenté sa chance de loin, mais son tir était dévié par Danso au dernier moment (30e). Un match sérieux et un joli retour devant Machado à noter (76e), qui a été salué par le public du Parc des Princes.

Hakimi (5) : à l'instar de Nuno Mendes, son pendant opposé, Hakimi était souvent très haut sur le terrain et a beaucoup chercher à combiner avec Neymar et Mbappé. Le Marocain loupait son duel devant Leca (26e) et n'a tenté qu'un seul centre dans cette partie, qui n'a rien donné. Défensivement, il n'y a rien à lui reprocher. Remplacé par Di Maria (76e) .

Gueye (6) : malgré la pression du bloc lensois et d'un Fofana déchaîné, le Sénégalais a livré une bonne prestation défensive en récupérant quatre ballons dans sa moitié de terrain, sans hésiter à venir aider Nuno Mendes sur son côté. Gueye s'est même créé une belle occasion dans l'axe aux 25 mètres sur un tir rasant du pied droit, captée par Leca (70e). Remplacé par Danilo (81e) .

Verratti (5,5) : moins inspiré que d'habitude, l'Italien a eu plus de mal contre un milieu de terrain nordiste parfaitement organisé. Deux ballons perdus et seulement deux duels gagnés. En revanche, il a été plus intéressant sur le plan offensif en combinant souvent dans les petits espaces avec Messi et Neymar.

Neymar (5) : le Brésilien a réalisé une entame de match catastrophique avec onze ballons perdus en seulement 35 minutes. Ensuite, il a fait preuve de plus de justesse dans ses passes et dans ces centres et n'a frappé qu'une seule fois au but. On pouvait tout de même attendre beaucoup mieux de sa part, mais il réalise l'essentiel en décalant Messi sur son superbe but.

Mbappé (3,5) : on ne peut pas tous les jours être au top et il y a forcément des jours sans. C'était ce PSG-Lens pour Mbappé. Le Parisien a souvent fait les mauvais choix et a souvent préféré frapper dans un angle fermé, plutôt que de décaler un partenaire plus libre. Un total de sept tirs, pour seulement cinq cadrés et douze ballons perdus. Le natif de Bondy va devoir passer à autre chose.

Messi (7) : plus les semaines passes et plus le numéro 30 du Paris Saint-Germain ressemble à celui qui portait le numéro 10 pendant des années au FC Barcelone. Beaucoup plus à l'aise dans les dribbles, il a remporté plus de duels et semble retrouver sa connexion d'autant avec Neymar. On retrouve peu à peu le style de la Pulga, qui s'était évaporée ces derniers mois. Messi pouvait être parfois frustré de ne pas avoir été servi par Mbappé, mais il lâchait une frappe enroulée clinique pour crucifier Leca et ouvrir le score sur un service de Neymar.

RC Lens