Tiemoue Bakayoko s’engage avec le FC Lorient

C’est un nouveau joli coup que s’offre le FC Lorient dans cette fenêtre des transferts. En effet, les Merlus s’offrent leur septième recrue estivale, en la personne de l’international français Tiemoue Bakayoko. Libre de tout contrat depuis son départ de Chelsea, l’ancien Monégasque retrouve la Ligue 1 sous les couleurs du club breton et retrouve notamment un autre joueur de l’équipe de France, en la personne de Benjamin Mendy, avec qui il a partagé le rectangle vert à 42 reprises entre les Bleuets et le club du Rocher.

La suite après cette publicité

« C’est une grande satisfaction pour moi de retrouver la Ligue 1 au sein d’un club comme le FC Lorient qui se montre ambitieux dans son jeu et dans ses perspectives futures. Son début de saison est à l’image de ce qu’il souhaite mettre en place avec un coach que j’ai connu en U19 Nationaux à Rennes. Il me tarde de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et le public du stade du Moustoir qui, d’après ce que j’ai aperçu, soutient fortement son équipe ! », a déclaré le joueur de 29 ans.