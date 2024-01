OM : la statistique désastreuse de Vitinha

Samedi soir, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco se sont quittés dos à dos (2-2), alors que les Monégasques étaient réduits à dix une majeure partie de la rencontre. Pourtant, l’OM a eu l’occasion de repartir avec les trois points, mais Vitinha (23 ans) a loupé une occasion en or. Une prestation ratée dans l’ensemble pour le Portugais, qui lui a valu une mauvaise note et une rafale de critiques sur les réseaux sociaux. Ce lundi, le journal La Provence a dressé un bilan statistique des attaquants des dernières années, et l’ancien de Braga n’est pas bien classé.

La suite après cette publicité

En effet, avec un but toutes les 321 minutes, Vitinha a le pire ratio des attaquants de l’ère McCourt (12 attaquants). Il est devancé par Valère Germain, avec son ratio d’un but toutes les 292 minutes, ou encore Dario Benedetto (un but toutes les 249 minutes). Parmi les attaquants les plus efficaces, Mario Balotelli est premier (un but toutes les 118 minutes) devant Arkadiusz Milie (un but toutes les 126 minutes) et Luis Suarez (un but toutes les 134 minutes). En étant le transfert le plus cher de l’histoire de l’OM (35 millions d’euros), les supporters et le staff phocéen en attendent - beaucoup - plus.