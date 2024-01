OM : Vitinha s’est encore ridiculisé

Le Portugais est sous pression. Récemment, l’Olympique de Marseille a annoncé l’arrivée d’un autre attaquant, Faris Moumbagna. Un nouveau concurrent dans les pattes pour le joueur, même si Gennato Gattuso ne fait que de le défendre en conférence de presse. De là à imaginer un départ dès cet hiver, il y a encore un monde, mais force est de constater que l’ancien de Braga, au passage recrue la plus chère de l’histoire du club (32 M€), est toujours très loin du niveau attendu.

La suite après cette publicité

Face à l’AS Monaco samedi soir, devant son public, le buteur lusitanien avait donc une superbe occasion de faire taire les critiques. Seulement, ce fut très compliqué pour lui encore. Il a ainsi écopé d’un 2,5/10 dans nos notes de la rencontre. Et la rédaction de Foot Mercato a presque été clémente si on compare avec les médias spécialisés sur l’Olympique de Marseille, puisque le journal généraliste du sud La Provence lui a attribué un 2/10, alors que le média pro-OM Le Phocéen lui a donné un terrible 1/10.

À lire

Le départ de Xavi choque l’Espagne, une destination prestigieuse s’offre à Jürgen Klopp

Une rencontre catastrophique

Il faut dire que le Portugais est complètement passé à côté. Il y a eu plusieurs loupés assez remarqués, dont cette occasion où il se troue inexplicablement, pratiquement sur la ligne de but alors qu’il n’avait qu’à pousser le cuir au fond, et qui a fait le tour des réseaux sociaux. En plus de cette maladresse devenue habituelle devant les cages, il a eu du mal dans le jeu et n’a pas semblé s’entendre avec ses partenaires.

La suite après cette publicité

Il aura au moins eu le mérite de provoquer le carton rouge de Maripan, mais ça n’a clairement pas compensé tous ses loupés devant le but. Était-ce la dernière chance pour le Portugais d’enfin réussir à se mettre l’opinion publique marseillaise dans la poche ? Une chose est sûre, ça va devenir difficile pour Gattuso de continuer de le défendre…