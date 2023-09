Le Barça garde un oeil sur une pépite de Gérone

Le FC Barcelone est tourné vers l’avenir. En quête du talent de demain, le Barça s’est récemment offert le très convoité Vitor Roque, jeune crack de 18 ans évoluant avec l’Athletico Paranaense, contre un chèque de 60 M€. Visiblement, le club catalan ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin. Bien que le marché des transferts ait officiellement fermé ses portes, les Blaugrana continuent de prospecter non pas à l’étranger, mais à l’intérieur du championnat espagnol.

Selon Sport, le FC Barcelone garde à l’oeil Savio. Sous contrat avec l’ESTAC Troyes, le jeune ailier de 19 ans a été prêté à Gérone au cours du mercato estival et réalise un début de saison canon. Dernièrement, le Brésilien s’est distingué face à Grenade (4-2) en marquant un but puis en délivrant une passe décisive à Viktor Tsygankov. Ce samedi après-midi, le crack brésilien né en 2004 a ajouté une nouvelle réalisation ainsi qu’une offrande à son actif, participant grandement au succès de Gérone contre Majorque (5-3) et à la quête du fauteuil de leader. S’il poursuit sur les mêmes bases, nul doute que le FC Barcelone songera à passer à l’action pour tenter de l’enrôler malgré la présence de Raphinha, Lamine Yamal et Ferran Torres au poste d’ailier droit.