PSG : Verratti et Navas absents contre Lorient, vers un retour de Ramos

Nouvelles mitigées pour Mauricio Pochettino. Comme l'indique L'Équipe ce samedi, l'entraîneur du PSG devrait, comme attendu, pouvoir compter sur le retour de Sergio Ramos dans son groupe pour la réception du FC Lorient ce dimanche, en clôture de la 30ème journée de Ligue 1. En revanche, le technicien argentin devrait se passer de plusieurs éléments clés après cette première trêve internationale de l'année 2022.

Marco Verratti, rentré plus tôt de sélection après la débâcle de l'Italie (privée de Coupe du monde 2022) et Keylor Navas sont en effet rentrés en France avec des pépins physiques. Même son de cloche pour Abdou Diallo et Julian Draxler. Ils ont tous manqué la session d'entraînement ce samedi. Mauricio Pochettino devrait en dire un peu plus lors de sa traditionnelle conférence de presse d'avant-match, prévue à 13h15.