Serie A : l'AS Rome chute encore contre la Sampdoria

Relever la tête. Tel était l'objectif de l'AS Rome ce dimanche soir, sur la pelouse de la Sampdoria, pour le compte de la 34ème journée de Serie A. Les hommes de Paulo Fonseca, qui restent sur une lourde défaite 6-2 à Old Trafford contre Manchester United en Ligue Europa, ont quasiment dit adieu à leurs chances d'atteindre la finale de la C3 et se devaient de mobiliser leurs dernières forces dans ce championnat italien. Mais la Louve s'est de nouveau inclinée face aux hommes de Claudio Ranieri (0-2).

La suite après cette publicité

Adrien Silva, parfaitement servi par Morten Thorsby, a inscrit le premier but de cette partie en profitant d'une mauvaise relance du gardien, Daniel Fuzato (45e) avant que Jakub Jankto ne fasse le break et scelle la victoire de son équipe (65e). La Sampdoria (9e, 45 points) relève la tête après sa défaite à Sassuolo lors de la précédente journée. La Roma enchaîne de son côté une troisième rencontre de rang sans victoire et se dirige vers une fin de saison compliquée compliquée où il s'agira surtout de sauver l'honneur face à Manchester United.

Retrouvez le classement de la Serie A