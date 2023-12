Le triste constat d’Ilkay Gündogan

Ilkay Gündogan n’est pas un joueur comme les autres. Leader, sur le gazon vert et dans le vestiaire, l’Allemand est pourtant un homme très réservé dans la vie de tous les jours. Très peu - voire pas du tout - sur les réseaux sociaux, l’ancien cityzen se concentre sur sa carrière sportive avant de pourquoi pas, tenter, à sa manière, de faire progresser le sport qu’il aime tant. C’est en tout cas ce qu’il a confié à France Football. «Il y a beaucoup de bonnes choses dans le foot. Il y en a aussi des moins bonnes, comme dans la vie. Il y a du travail à faire sur nos façons de nous comporter les uns les autres. Mais je n’ai pas tellement d’influence pour pouvoir changer les choses. J’aimerais poursuivre dans le foot après ma carrière pour avoir un impact le plus positif possible sur ce sport. Il a toujours fait partie de ma vie et ce ne serait pas tellement crédible si je me plaignais de lui. Je l’aime tellement. Mais évidemment qu’il peut s’améliorer», raconte-t-il.

Ilkay Gündogan poursuit sur sa vie, parfois perçue comme mystérieuse : «Peut-être parce que je ne suis pas très actif sur les réseaux sociaux. Je ne partage pas beaucoup ma vie privée. Beaucoup de gens aimeraient que je le fasse plus souvent, mais ça ne m’intéresse pas et je ne le fais pas. C’est quelque chose à laquelle je n’accorde vraiment pas d’importance. Moi, je veux juste que les gens me voient comme un bon joueur de football. Donc, je me concentre sur mon travail, sur moi, sur mon sport. Mais partager ma vie sur Instagram ou autre chose, vraiment, ça n’est pas moi. Vous savez, tout le monde a des problèmes dans la vie, personne n’a une existence parfaite. Nous avons tous nos doutes, nos soucis. Quand je vais sur Instagram, je ne vois que des vies parfaites. Mais ça n’est pas ma réalité. Alors, oui j’aime bien m’habiller, mais il y a aussi beaucoup de jours où je porte n’importe quoi, où je veux juste me détendre à la maison, sur le canapé avec mon fils et ma femme. Je ne veux pas que les gens accordent autant d’importance à la façon dont je me comporte ou à la façon dont je suis dans ma vie, parce que cela ne représenterait peut-être que 1 % de ce qu’elle est réellement.» Des propos rafraichissants et lucides.