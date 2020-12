Real Madrid : Isco a choisi sa future destination

La suite après cette publicité

Entre le Real Madrid et Isco, c'est une histoire compliquée. Depuis son arrivée en 2013 en provenance de Malaga, où il avait régalé durant la campagne de Ligue des Champions 2012-2013, le milieu offensif a vécu des hauts et des bas sur le plan individuel. Tour à tour simple remplaçant ou indispensable au jeu merengue, il a été décisif sur certaines saisons, anodins sur d'autres. L'exercice en cours est un mauvais cru pour l'international espagnol qui a semble-t-il perdu les faveurs de son entraîneur Zinedine Zidane, pourtant sensible à son style de jeu.

Avec seulement trois titularisations en Liga au cœur d'une saison au calendrier resserrée, Isco est lassé et souhaite quitter la Casa Blanca. Il voulait même partir cet hiver mais Zidane a fermé la porte, demandant à ses dirigeants de ne surtout pas vendre le joueur, histoire d'avoir des solutions viables sur le banc de touche. Mais comme l'assure As, Isco, sous contrat jusqu'en 2022, partira à l'issue de la saison. Et le joueur a déjà choisi sa destination.

Le média espagnol explique en effet que c'est le FC Séville qu'il souhaite rejoindre, et ce malgré les très nombreux intérêts le concernant, de l'Italie à l'Angleterre. Isco a tranché en faveur du club andalou en raison de l'identité de son entraîneur, Julen Lopetegui, l'homme avec lequel il s'est montré le plus brillant, notamment en sélection espagnole. Le Real Madrid acceptera de vendre son joueur de 28 ans contre une somme comprise entre 15 et 20 M€ et pourra économiser son salaire de 7 M€ annuel net.