Ça chauffe pour Paulo Dybala à Galatasaray

Paulo Dybala pourrait découvrir un troisième championnat dans sa carrière. Après la Primera División (D1 argentine) et la Serie A, où il a évolué sous les couleurs de Parme, de la Juventus et désormais de la Roma, l’Argentin de 31 ans se rapproche un peu plus de la Süper Lig et d’Istanbul. Ce samedi, Sky Sports Germany révèle que des discussions sont en cours entre le clan du champion du monde et Galatasaray.

La suite après cette publicité

Le club turc s’est néanmoins fixé des limites de prix, et en a informé la Roma (l’opération pourrait aussi se conclure autour d’un prêt). En parallèle, les Stambouliotes continuent de travailler sur d’autres pistes, car la possible arrivée de l’Argentin reste tributaire du départ de certains joueurs. Mais c’est évident que sur le papier, la possible association Osimhen - Dybala a de quoi faire saliver les supporters turcs.