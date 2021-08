L'AS Roma a encore 20 indésirables à caser !

La suite après cette publicité

José Mourinho a reçu un petit cadeau ce mardi. L'AS Roma lui a offert un nouvel attaquant, en la personne d'Eldor Shomurodov (26 ans), arrivé en provenance du Genoa pour 17,5 M€. Mais, désormais, les Giallorossi vont se concentrer sur le chantier des départs. Et la mission qui attend Tiago Pinto, le directeur général du club de la Louve, est immense.

Selon les informations du Corriere dello Sport, le Portugais, dans une véritable épreuve du feu, tente de se débarrasser de 20 indésirables d'ici la fin du marché des transferts. Des indésirables restés dans la Ville éternelle pendant que le technicien portugais a emmené ses lieutenants au pays en stage de préparation. Des éléments sur lesquels le Special One ne compte pas, des retours de prêts et des jeunes du centre de formation à l'horizon bouché. Javier Pastore, Steven Nzonzi, Alessandro Florenzi, Federico Fazio, Pedro, Davide Santon, Robin Olsen, Ante Coric et William Bianda sont les têtes de gondole de ce dégraissage massif espéré.

Résiliation pour Pastore, nouvelles opérations en France ?

Ces neuf départs permettraient une économie en salaires de 36,7 M€ par an. Une véritable fortune. Pour l'Argentin, passé par le Paris SG, la possibilité d'une résiliation est même clairement évoquée. Alessandro Florenzi, de retour du PSG et pisté par l'OL, Steven Nzonzi, de retour de Rennes et cité dans l'orbite de Nice, et Robin Olsen, annoncé dans le viseur de Rennes et Lille, pourraient eux imiter Cengiz Ünder (OM), Pau Lopez (OM) et Justin Kluivert (Nice) tous trois envoyés en Ligue 1 ces dernières semaines.

Les jeunes Tommaso Milanese, Ruben Providence, Alessio Riccardi, Zakaria Sdaigui, Lorenzo Valeau, Devid Eugène Bouah, Javier Vicario, Maissa Ndiaye, Raul Morichelli, Filippo Tripi et Riccardo Ciervo semblent eux destinés à être prêtés pour aller chercher du temps de jeu ailleurs afin de s'aguerrir. Matteo Tomassini (Taranto), Vincenzo Muteba (Legnano), Gabor Megyeri (Budapest Honvéd II) et Alessio Buttaro (Palerme) sont eux déjà partis dans cette optique. Tiago Pinto et l'AS Roma ont clairement du pain sur la planche.