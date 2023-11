Le Havre va s’offrir André Ayew !

Le retour du HAC en Ligue 1 s’avère, pour l’heure, une très belle réussite. Avec 3 victoires, 5 nuls, 3 défaites et 14 points au compteur, le club normand pointe actuellement à la septième place du championnat de France. Des débuts plus que prometteurs avant de croiser le fer avec l’AS Monaco, ce samedi soir, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Un départ canon notamment justifié par le mercato ambitieux réalisé par Mathieu Bodmer, Mohamed El Kharraze et Julien Momont, l’été dernier. En enrôlant Rassoul Ndiaye, Daler Kuzyaev, Abdoulaye Touré, Yoann Salmier, Loïc Nego, Kandet Diawara, Issa Soumaré, Emmanuel Sabbi ou encore Mohamed Bayo, le HAC s’est ainsi donné les moyens - sans moyen - de croire en ses rêves de maintien, ou plus.

Face à la densité de l’élite du football français, les Ciel et Marine n’ont également pas hésité à prolonger plusieurs cadres, tels que Christopher Opéri, impressionnant dans son couloir gauche, Arouna Sangante, véritable pilier de la défense havraise lors du précédent exercice et désormais lié au club jusqu’en juin 2026, ou plus récemment Oualid El Hajjam. Oui mais voilà, pour tenir la distance, le HAC ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et continue de flairer les bonnes affaires sur la planète football. Dans cette optique et selon nos dernières informations, les hautes sphères normandes sont en passe de frapper un nouveau grand coup sur le mercato.

Le Ghanéen arrive au HAC !

Alors que nous vous révélions un peu plus tôt dans la journée qu’André Ayew était tout proche de rejoindre un club de Ligue 1, l’identité de ce dernier est désormais connu. Ainsi, nous sommes en mesure de vous affirmer que l’international ghanéen (114 sélections, 24 buts) va bien s’engager librement avec l’écurie normande. Sans contrat depuis juillet dernier, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille va donc faire son retour en France. Toujours selon nos informations, le dénouement pourrait même intervenir avant la fin du week-end.

Pour rappel, après deux saisons à Al-Sadd, au Qatar, l’attaquant de 33 ans avait fait le choix de revenir en Angleterre en février 2023 pour rejoindre Nottingham Forest où il aura disputé 13 rencontres de Premier League. Passé par Swansea ou encore West Ham, il avait ainsi prouvé par ses performances qu’il n’avait rien perdu de son talent. Courtisé par la Turquie, l’Arabie saoudite ou encore la MLS l’été dernier, André Ayew va ainsi retrouver un challenge dans une formation du top 5 européen. Huit ans après son départ de l’OM en juin 2015, le capitaine emblématique du Ghana va ainsi apporter toute son expérience et sa détermination au HAC et pourra, par ailleurs, préparer au mieux la prochaine Coupe d’Afrique des nations 2023 (Côte d’Ivoire), compétition qui devrait, sans doute, être son dernier défi au niveau international.