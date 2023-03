Ligue Europa : José Mourinho chambre la Juventus

Les clubs italiens connaissent une belle renaissance en coupes d’Europe. Sur les 7 représentants du début de saison, ils sont toujours 6 en course, dont 3 en Ligue des Champions (Naples et les deux clubs de Milan). Pendant ce temps, la Roma de José Mourinho et la Juve sont encore qualifiées en Europa League, alors que la Fiorentina et la Lazio poursuivent leur parcours en C4. D’ailleurs, la présence de la Vieille Dame en C3 ne ravit pas le coach portugais qui n’a pas hésité à tacler son rival en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«Il y a trois équipes italiennes en quarts de finale de Ligue des champions. C’est le pays qui a le plus de représentants. La Juventus et nous sommes en quarts de finale de l’Europa League. Mais selon moi, la Juventus ne devrait pas pouvoir jouer la Ligue Europa. J’ai peut-être tort, mais je pense que quand vous êtes éliminé d’une compétition, vous êtes éliminé. Mais nous sommes là avec la Juventus. La Fiorentina est l’énorme favorite en Conference League. Et ça, c’est génial», s’est réjoui le technicien.

À lire

Ligue Europa : le tirage au sort complet des quarts et des demi-finales !