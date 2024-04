OL-Brest : le coup de gueule de Pierre Lees-Melou contre l’arbitrage

Le Groupama Stadium et tous les suiveurs de Ligue 1 se sont régalés ce dimanche soir. À l’occasion de la rencontre au sommet entre l’OL et Brest, ce sont finalement les Gones qui se sont imposés à l’issue d’un scénario fou. Menés par deux buts, les hommes de Pierre Sage ont finalement renversé la vapeur à l’issue d’une fin de rencontre irrationnelle. Alors que Ainsley Maitland-Niles a transformé le penalty de la gagne dans les derniers instants, plusieurs décisions arbitrales ont fait parler ce dimanche soir. L’une d’entre elles est l’expulsion de Nicolas Tagliafico et Pierre Lees-Melou au terme d’une altercation entre les deux. Sur les images, on voit l’Argentin relever avec véhémence le milieu brestois qui a réagi par des mots alors qu’une bagarre générale s’est déployée autour des deux hommes. Interrogé sur ce fait de jeu à l’issue de la rencontre, l’ancien de Nice a, non sans lucidité, regretté la prestation du corps arbitrale mené par Mathieu Vernice.

«J’espère qu’il sera annulé. Je ne le touche pas, mon seul défaut, c’est de me relever vite. J’ai pris rouge direct et lui jaune, c’est incroyable. Je ne vais pas parler des arbitres, mais celui d’aujourd’hui était compliqué, c’était compliqué de communiquer avec lui. Après, je sais que je suis chiant, je vais pas faire la pleureuse non plus, mais quand on revoit les images, c’est quand même dur, mon carton rouge est un peu lunaire. C’est frustrant, mais on peut s’en prendre qu’à nous-même. Apparemment, il y avait hors-jeu (rires). Ils ont une demi-occasion et on se met à reculer. Il ne faut pas tout mettre sur l’arbitre. Le 4-3, je n’ai pas vu, j’étais à la douche mais apparemment, il y a faute. Ce qui nous fait mal, c’est le but de Lacazette. On a reculé inconsciemment et ce n’est pas quelque chose qui nous ressemble cette saison. On l’a un peu cherché. C’est le tournant du match, qu’ils reviennent si vite dans le match. J’ai 30 ans, je suis énervé mais voilà. On ne gagnera jamais contre l’arbitrage. Je suis pour la sonorisation de l’arbitrage. Ça permettrait que le débat soit ouvert à tout le monde et cela calmerait tout le monde.»