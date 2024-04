L1 : Lyon s’offre le scalp de Brest au terme d’un match complètement fou !

En clôture de la 29e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais accueillait le Stade Brestois, ce dimanche soir, au Groupama Stadium. Dixièmes au coup d’envoi, les hommes de Pierre Sage, organisés en 4-3-3 avec Fofana, Lacazette et Benrahma en attaque, pouvaient totalement revenir dans la course à l’Europe en cas de victoire. Une mission qui s’avéraient cependant délicate face à des Brestois, dauphins du PSG et étincelants depuis le début de la saison. Avec un dispositif en 4-2-3-1, le SB29 était d’ailleurs le premier à se mettre en évidence. Après une percée dans le camp lyonnais, Locko décalait sur Doumbia mais ce dernier voyait sa frappe fuir le cadre rhodanien (8e). Une rencontre intense où les Gones frôlaient ensuite la correctionnelle. Sur un centre à mi-hauteur de Locko, Mounié reprenait de la tête mais sa tentative était détournée par la main d’O’Brien… Pas de quoi faire broncher M. Vernice (16e). Une décision d’autant plus surprenante que dans la foulée, l’OL ouvrait le score.

Sur un coup franc, la défense brestoise ne parvenait pas à maîtriser le cuir et Tolisso en profitait pour armer une demi-volée du gauche dans la lucarne gauche de Bizot (1-0, 18e). Devant au score, les coéquipiers de Caqueret subissaient malgré tout la pression des visiteurs. Servi à droite de la surface, Del Castillo servait alors Doumbia au point de penalty qui tentait une magnifique reprise de volée acrobatique, finalement détournée par Lopes sur sa barre (22e). Chahutés, les Lyonnais revenaient aux abords de la surface adverse par l’intermédiaire de Fofana. Décalé sur le côté gauche, le jeune Belge repiquait dans l’axe mais sa frappe enroulée était parfaitement détournée par le portier brestois (38e). Sous pression en fin de première période, Brest évitait une nouvelle fois le break sur une tentative trop enlevée de Tolisso (41e) et répondait sur l’action suivante. À l’entrée de la surface, Satriano déclenchait une lourde frappe mais Lopes, impérial, déviait sur sa barre transversale (42e).

Une seconde période totalement folle…

Au retour des vestiaires et après un premier acte très plaisant, l’OL affichait de très belles intentions offensives, sans pour autant faire le break. Et Brest allait en profiter… Sur un coup franc de Del Castillo, Mounié catapultait sa tête croisée dans le petit filet opposé de Lopes et relançait totalement les siens (1-1, 60e). Porté par cette égalisation, Brest se transcendait et prenait l’avantage dans la foulée. Sur un nouveau coup de pied arrêté, l’inévitable Del Castillo trompait le dernier rempart rhodanien d’une frappe splendide (1-2, 64e). Inarrêtable, le SB29 s’envolait même au score quatre petites minutes plus tard. À la conclusion d’un magnifique mouvement collectif, Del Castillo s’offrait un doublé sur une remise en retrait de Doumbia (1-3, 68e). Sonné, l’OL ne s’avouait pourtant pas vaincu… Suite à un corner côté droit joué, Cherki, tout juste entré en jeu, trouvait Lacazette au deuxième poteau après un ballon mal dégagé par les Brestois. Esseulé, le capitaine lyonnais ne se faisait alors pas prier pour décocher une volée du droit dans la lucarne de Bizot (2-3, 70e). Refusant d’abdiquer, l’OL continuait de presser et cette rencontre opposant les deux meilleures équipes de 2024 devenait complètement folle.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Brest 53 29 17 15 8 6 44 27 7 Lyon 41 29 -7 12 5 12 38 45

Profitant d’un décalage de Cherki, encore décisif, Tagliafico égalisait d’une belle frappe croisée à ras de terre (3-3, 79e). De quoi offrir une fin de match irrespirable. Sur leur lancée, les Gones poussaient pour empocher les trois points. Si Benrahma tombait sur Bizot (83e), Cherki ratait lui l’immanquable face au but vide… (85e). Dans les derniers instants, les débats devenaient électriques, Lees-Melou et Tagliafico voyaient rouge après un accrochage et la folie allait définitivement s’emparer du Groupama Stadium. Sur une louche lyonnaise dans la surface, Chardonnet devançait Lacazette mais ce dernier était violemment percuté par Bizot. Après intervention du VAR, l’arbitre de la rencontre offrait finalement un penalty aux Gones. Sans trembler, Maitland-Niles transformait alors la sentence pour offrir les trois points aux siens (4-3, 90+16e). Avec ce succès spectaculaire (4-3) et au terme d’un match qui restera très certainement comme le plus beau de la saison, l’OL remonte à la 7e, et devance désormais le Stade Rennais et l’OM. De son côté, Brest conserve sa deuxième place mais se retrouve désormais sous la pression de l’AS Monaco, troisième à une petite longueur avec un match de retard…