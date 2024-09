Real Madrid : Antonio Rüdiger taquine Endrick

Difficile de trouver un joueur plus souriant qu’Endrick. Pour son premier match sous les couleurs du Real Madrid en Ligue des champions, le Brésilien a trouvé le chemin des filets, quelques minutes après son entrée en jeu. Interviewé après la rencontre par le média du club merengue, il a été interrompu par un Antonio Rüdiger charrieur, l’appelant par son surnom « Bobby ». Un surnom qui colle à la peau d’Endrick depuis son arrivée au Real. Une référence à la légende anglaise Bobby Charlton, dont il est fan.

Grâce à son but face à Sttutgart, « Bobby » est devenu le plus jeune joueur à marquer avec le Real Madrid dans la reine des compétitions européennes. À 18 ans, un mois et 27 jours, il dépasse ainsi Raùl.