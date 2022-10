OM : Payet, un record et puis c’est tout

La suite après cette publicité

Il y a des carrières qu'on n'oublie pas en Ligue 1. Certaines ne sont même pas encore terminées, qu'on est à déjà sûrs que les livres d'histoires du football français s'en souviendront. C'est le cas de Dimitri Payet. Certes, il sera toujours raillé par ceux qui disent qu'il n'a jamais gagné quelque chose en club, mais les supporters de West Ham et de l'Olympique de Marseille, au moins, s'en souviendront.

Depuis le 20 avril dernier et ses deux buts sur penalty contre le FC Nantes, le Réunionnais attend une seule chose : un but. Pourquoi ? Parce qu'il totalise déjà 100 passes décisives en Ligue 1 et parce que ses deux réalisations sont les 98 et 99 dans le championnat de France. Plus qu'un donc et il atteindra la barre des 100 buts et des 100 passes décisives. Une première.

Il a enfin atteint son objectif

Mais, depuis le début de la saison, le meneur de jeu doit prendre son mal en patience. En effet, après une préparation plutôt décevante, il n'est plus vraiment dans les plans d'Igor Tudor, le nouveau coach de l'OM. Il ne débute que rarement les rencontres et quand il les démarre, passe souvent à côté, comme contre Francfort, récemment, en C1.

Ce samedi après-midi sentait bon pour lui. Un Ajaccio qui arrive au Vélodrome en victime expiatoire, une température plus que clémente et une titularisation. Il n'a pas fallu attendre longtemps puisque sur un mouvement côté droit, un penalty était sifflé pour une main. Evidemment, c'est le capitaine phocéen qui se présentait devant le portier ajaccien. Résultat : tiré parfaitement et but. Voilà donc le 100e arrivé.

« C'est une trace que je pourrais laisser dans ce championnat »

Il a d'ailleurs été le seul marseillais à se présenter en zone mixte : « c'était un objectif personnel. Je suis content de l'avoir fait, ça marque un cap important. J'aurais préféré le célébrer avec une victoire à la fin. Cela fait un moment que j'y pense. Malheureusement je n'ai pas pu le faire sur la fin de saison puisque j'ai été blessé. J'ai dû patienter trois mois. Aujourd'hui, c'est arrivé, je suis content et très fier parce que je suis le premier à le faire avec les 100 buts et les 100 passes décisives. C'est une trace que je pourrais laisser dans ce championnat ».

Pour autant, la suite n'a pas été franchement rose. On l'a vu peu à peu disparaître au fil de la rencontre. Tentant, de temps en temps, des passes dont lui seul à le secret sans pour autant que ses collègues ne les convertissent en passes décisives. De plus en plus dépassé, il a été remplacé à la 56e minute d'une rencontre où l'OM a été méconnaissable et a offert sa deuxième victoire aux Corses en Ligue 1 cette saison (2-1).