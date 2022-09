Angleterre : Harry Maguire a le soutien de Gareth Southgate

Relégué sur le banc par Erik ten Hag à Manchester United, Harry Maguire connaît un début de saison compliqué. Mais pas de quoi faire reculer son sélectionneur, qui compte l'aligner d'entrée face à l'Italie, ce vendredi (20h45). « Quelle que soit ma réputation, je la mets là-dessus. Je pense, écoutez, vous devez toujours appuyer votre jugement et nous pensons que Harry est un joueur important » a ainsi déclaré Gareth Southgate en conférence de presse, estimant que le défenseur central de 29 ans était l'une des pièces maitresses du système des Three Lions.

« Si nous pensions qu'il y avait des joueurs expérimentés prêts à intervenir et à jouer à un niveau supérieur à lui, il y aurait une considération différente et à certains postes, il y aurait un niveau de compétition différent de cette façon. Il est notre défenseur central aérien le plus dominant. C'est un joueur important pour nous. Je pense qu'il est important de soutenir nos meilleurs joueurs » a-t-il également expliqué. Une belle occasion pour le Mancunien de faire taire ses détracteurs.