ASSE : Maxime Bernauer a signé

Il y a un an et demi, Maxime Bernauer s’aventurait en Croatie, sa première expérience à l’étranger. Le défenseur de 26 ans avait alors signé un contrat avec le Dinamo Zagreb, sans se douter qu’il découvrirait les joutes de la Ligue des Champions seulement quelques mois plus tard. Car malgré l’élimination de son club dès la phase de championnat (Zagreb a fini 25e tandis que les 24 premiers accèdent à la phase éliminatoire), Bernauer a pu disputer 6 rencontres de C1, dont une dernière de prestige face à Arsenal il y a quelques semaines.

Une solide expérience qui devrait lui servir pour son retour en France, puisque le défenseur passé par Concarneau, Le Mans FC ou encore le Paris FC, s’est engagé avec l’ASSE selon L’Equipe. Comme l’indiquait le média croate GermanijakHR ces derniers jours, Bernauer débarque sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Bon relanceur, capable d’évoluer aussi bien latéral droit que défenseur central ou 6, Bernauer aura des arguments à faire valoir pour sa première expérience en L1.