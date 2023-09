OL : Thiago Motta ne viendra pas

La suite après cette publicité

Les jours de Laurent Blanc à la tête de l’Olympique Lyonnais sont comptés. Lanterne rouge de Ligue 1, le club rhodanien traverse une crise sportive importante et le Cévenol donne l’image d’un entraîneur préférant subir les événements jusqu’à son licenciement.

Sans surprise, l’OL cherche donc un nouvel entraîneur et l’une des pistes évoquées mène au coach de Bologne et ex du PSG, Thiago Motta. Mais l’ancien milieu de terrain ne sera pas l’élu. L’entourage du technicien italien a indiqué à France Bleu qu’il était «impossible» que Motta, «très heureux à Bologne», rejoigne l’OL cette saison.