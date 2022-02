Bochum-Bayern Munich : les compositions officielles

Le Bayern se rend chez le promu Bochum à 15h30 pour enchaîner une quatrième victoire en Bundesliga (un match à suivre en direct commenté), et prendre provisoirement 12 points d'avance sur le Borussia Dortmund, qui se rendra chez l'Union Berlin demain. Les Bavarois auront également à cœur de préparer leur huitième de finale aller de Ligue des champions, qu'ils disputeront mercredi chez le RB Salzbourg. De leur côté les bleu et blanc restent sur deux nuls en championnat, contre Cologne (2-2) et chez le Hertha Berlin (1-1).

Pour cette affiche, Nagelsmann doit faire sans Neuer, blessé, et aligne Ulreich dans les buts. Upamecano fait son retour dans le XI en défense, il est l'un des 4 Français titulaires avec Hernandez, Pavard et Coman. Tolisso glisse sur le banc. Un autre joueur tricolore leur fera face, le milieu de terrain Anthony Losilla.

Les compositions d'équipe

Bochum : Esser - Gamboa, Bella-Kotchap, Leitsch, Soares - Osterhage, Losilla, Rexhbecaj - Antwi-Adjei, Locadia, Holtmann

Bayern Munich : Ulreich - Pavard, Süle, Upamecano, Hernandez - Kimmich - Gnabry, Müller, Sané, Coman - Lewandowski