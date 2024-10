AS Roma : l’énorme coup de gueule de Florent Ghisolfi contre l’arbitrage

Florent Ghisolfi s’est senti floué sur toute la ligne, et il n’a pas manqué de le faire savoir. Après le match nul de l’AS Roma contre Monza ce dimanche en Serie A (1-1), le directeur sportif des Giallorossi a manifesté sa frustration contre l’arbitrage, déficient à son goût. Pour l’ancien dirigeant de Lens et Nice, un penalty aurait dû être sifflé pour son équipe après une faute de Kyriakopoulos sur Baldanzi.

La suite après cette publicité

«Je ne suis pas habitué à venir parler de l’arbitrage, mais ce qui s’est passé aujourd’hui est inacceptable, a-t-il pesté au micro de Sky Sports. Tout le monde a vu qu’il y avait une faute évidente, et nous aussi. L’arbitre était à une certaine distance, il pouvait ne pas voir, mais pourquoi le VAR n’intervient-il pas ? J’exige le respect, il y a beaucoup de frustration dans les vestiaires à cause de ce qui s’est passé. Je veux du respect. Quelle explication a-t-il donné ? Aucune pour le moment, mais dès que possible nous demanderons pourquoi cette décision a été prise.»