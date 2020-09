L'OL refuse une offre de Rennes pour Jeff Reine-Adélaïde

Exprimant son mal-être à l'Olympique Lyonnais, Jeff Reine-Adélaïde reste sur un exercice compliqué où il a été victime d'une rupture des ligaments croisés. Le milieu de terrain français est désormais remplaçant suite au passage en 3-5-2 et face à l'éclosion de Maxence Caqueret. Intéressé par un joueur qu'il avait déjà recruté à l'OL, le directeur sportif du Stade Rennais Florian Maurice pousse pour faire venir l'ancien Angevin en Bretagne. Cela a débouché sur une offre concrète d'après RMC Sport

Ainsi, le Stade Rennais a prononcé une première offre à hauteur de 22 millions d'euros en prenant compte des bonus. Une somme importante, mais inférieure aux 25 millions d'euros + 2,5 millions d'euros de bonus qu'avait dépensé Lyon un an plus tôt. Immédiatement, l'Olympique Lyonnais a refusé cette offre et entend garder son joueur. Le Stade Rennais pourrait présenter une seconde offre prochainement.