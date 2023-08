Barça : Paranaense bloque le départ de Vitor Roque

La suite après cette publicité

Les fans du Barça patienteront avant de voir Vitor Roque sous ses nouvelles couleurs. Afin de compenser le transfert imminent d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone envisage d’accueillir plus vite que prévu le jeune attaquant brésilien. L’éventualité d’un départ anticipé du joueur de 18 ans a été d’ailleurs renforcée par l’élimination de son club, l’Athlético Paranaense, en Copa Libertadores face à Bolivar au stade des huitièmes de finale (3-3, 4-5 aux t.a.b).

Mais à en croire les informations rapportées par As, le club brésilien, par l’intermédiaire de son directeur sportif Alexandre Mattos, a coupé court aux rumeurs ce jeudi en indiquant que le joyau brésilien demeurait un rouage essentiel de son effectif et qu’il comptait sur lui afin d’accrocher une qualification pour la prochaine édition de la Copa Libertadores. De plus, le marché des transferts étant fermé au Brésil, l’Athletico Paranaense est dans l’incapacité de lui trouver un remplaçant. Par conséquent, Vitor Roque rejoindra la Catalogne cet hiver, conformément à l’accord conclu avec le club catalan.