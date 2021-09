MU : la réaction de Marcus Rashford après le doublé de Cristiano Ronaldo

Alors que Cristiano Ronaldo était très attendu pour son retour à Manchester United ce samedi, le quintuple Ballon d'Or s'est offert un doublé face à Newcastle United (4-1), lors de la quatrième journée de Premier League. Une prestation saluée par le public d'Old Trafford. Buteur lors de l'ouverture du score, l'attaquant de 36 ans a redonné l'avantage aux Red Devils après l'égalisation des Magpies par Javier Manquillo, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille.

Indisponible pour cette rencontre alors qu'il poursuit sa convalescence après son opération à l'épaule, Marcus Rashford (23 ans) a célébré le retour de CR7. «Comme s'il 'n’était jamais parti», a-t-il écrit sur son compte Twitter. Un retour réussi pour le Portugais.

Like he never left 🤩👏🏾 @Cristiano