Loïc Perrin prolonge pour la finale de Coupe de France

Capitaine et monument de l'AS Saint-Étienne, Loïc Perrin s'offre une prolongation. Le défenseur central qui arrive en fin de contrat avec les Verts a décidé de prolonger l'aventure en signant un avenant. Cela lui permettra de disputer la finale de la Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain le 24 juillet prochain.

La suite après cette publicité

«Ce mardi, Loïc Perrin et l’AS Saint-Étienne ont signé un avenant afin que le capitaine stéphanois, dont le contrat s'achève ce mardi, puisse poursuivre l'aventure jusqu'à la finale de la Coupe de France. L' accord s'inscrit dans le cadre de l'ordonnance du Gouvernement relative à l’adaptation, pour la saison 2019-2020, du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés.. Cette mesure donne en effet la possibilité aux clubs, joueurs et entraîneurs de prolonger leurs relations contractuelles afin de terminer les compétitions de la saison 2019-2020, reportées à cause de la pandémie de Covid-19» peut-on lire dans un communiqué sur le site du club du Forez.