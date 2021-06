Italie-Pays de Galles : Roberto Mancini satisfait de ses troupes

L'Italie a réalisé un parcours impeccable dans ce groupe A avec trois victoires en trois matchs. Un retour au premier plan dont se réjouit le sélectionneur Roberto Mancini. Ce dernier qui avait effectué huit changements dans son onze de départ, a savouré l'implication de ses joueurs malgré l'absence de pression face au Pays de Galles.

La suite après cette publicité

« Nous aurions pu marquer un but de plus mais ils se sont défendus tout le match, c'est une équipe physique. Ensuite, il a fait chaud… On s'en est très bien sorti. Aujourd'hui, les joueurs ont montré qu'ils pouvaient tous être titulaires. C'était un match que nous voulions gagner même si cela pouvait être inutile, mais réussir était une question de mentalité. Ce n'était pas facile, » a ainsi commenté Mancini. La Squadra Azzura va attendre désormais de connaître l'identité de son future adversaire en huitième de finale...