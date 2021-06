Finlande - Russie : les compositions officielles

La deuxième journée de la phase de poules de l'Euro 2020 débute ce mercredi avec un duel entre la Finlande et la Russie. Les Hiboux Grands Ducs peuvent se qualifier en cas de victoire tandis que la Sbornaya veut se relancer après sa défaite 3-0 contre la Belgique. Les Finlandais s'organisent en 5-3-2 avec Lukáš Hrádecký dans les cages. Jukka Raitala, Joona Toivio, Paulus Arajuurin Daniel O'Shaughnessy et Jere Uronen composent la défense. Robin Lod, Glen Kamara et Rasmus Schüller se retrouvent dans l'entrejeu tandis que Joel Pohjanpalo et Teemu Pukki sont associés en attaque.

De son côté, la Russie opte pour un 3-4-3 avec Matvey Safonov comme dernier rempart. Georgiy Dzhikiya, Igor Diveev et Dmitri Barinov se positionnent devant lui. Les rôles de pistons sont assurés par Mario Fernandes et Daler Kuzyaev tandis que Roman Zobnin et Magomed Ozdoev se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Aleksandr Golovin et Aleksey Miranchuk accompagnent Artem Dzyuba en attaque.

Les compositions :

Finlande : Hrádecký - Väisänen, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen - Lod, Schüller, Kamara - Pohjanpalo, Pukki

Russie : Safonov - Dzhikiya, Diveev, Barinov - Fernandes, Ozdoev, Zobnin, Kuzyaev - Miranchuk, Dzyuba, Golovin