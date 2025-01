Real Madrid : Vinicius Jr tape encore du poing sur la table

Voici plusieurs mois que la rumeur concernant un intérêt prononcé de la Saudi Pro League pour Vinicius Jr revient presque quotidiennement dans la presse espagnole. Le championnat saoudien serait ainsi prêt à offrir un pont d’or au Brésilien, souhaitant faire de lui le visage de la ligue. Forcément, c’est, potentiellement, très intéressant pour le joueur du Real Madrid sur le plan financier.

La suite après cette publicité

Les intentions du joueur restent, elles, assez floues à ce jour. Les médias madrilènes indiquent que c’est surtout dans l’entourage du joueur qu’on est intéressé par cette proposition saoudienne, et que le Brésilien veut encore rester en Europe un moment. Sa clause libératoire d’un milliard d’euros protège pour l’instant le Real Madrid, puisqu’il semble impensable de voir un club, même saoudien, s’aligner dessus. Mais tout dépendra aussi de la volonté de Vini Jr…

Vini se voit à Madrid

Après la large victoire merengue contre Salzbourg mercredi soir (5-1), à laquelle il a contribué avec un doublé, l’ancien de Flamengo a été interrogé sur son avenir par TNT Sports. « La prochaine étape, c’est de toujours avoir les idées claires, de pouvoir améliorer mon jeu, de continuer de progresser et aider le plus grand club du monde, parce que je rêvais de jouer ici et de pouvoir jouer avec des grands joueurs dans une saison si brillante. C’est ça mon rêve maintenant, voir les choses en grand et gagner plus de titres avec ce maillot », a répondu le Brésilien.

La suite après cette publicité

Des déclarations qui devraient, temporairement du moins, calmer un peu toutes ces rumeurs, qui reviendront cependant sûrement sur le tapis très vite. Avec un Vinicius Jr à ce niveau, épaulé par un Rodrygo en jambes et un Mbappé retrouvé, le Real Madrid peut, comme Vinicius l’a si bien dit, voir les choses en grand pour cette deuxième partie de saison et espérer un nouveau doublé Liga-LDC.